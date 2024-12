Fernanda Torres fica em segundo lugar em prêmio de críticos de Los Angeles

Segunda colocação gera expectativa para a corrida ao Oscar 2025, cujo anúncio acontece em 25 de janeiro

Folhapress - 08 de dezembro de 2024

“Ainda Estou Aqui” segue nos cinemas, após estreia em 07 de novembro. (Foto: Reprodução)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Fernanda Torres, protagonista do filme “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles, ficou em segundo lugar no prêmio de melhor atuação da Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles. A brasileira divide a posição com Demi Moore, estrela de “A Substância”.

O anúncio foi feito na tarde deste domingo, 8. As vencedoras da categoria foram Marianne Jean-Baptiste, por “Hard Truths”, e Mikey Madison, por sua atuação em “Anora”.

A 50ª edição do prêmio reconheceu os melhores filmes e talentos do ano. A Associação de Críticos de Cinema de Los Angeles, fundada em 1975, é composta por críticos de cinema que atuam na mídia local. O prêmio adota categorias neutras em relação ao gênero, sem a divisão entre melhor atriz e melhor ator.

A segunda colocação de Fernanda Torres gera expectativa para a corrida da atriz ao Oscar 2025, cujo anúncio ocorre no dia 25 de janeiro. Até lá, a atriz também pode entrar na lista de indicados de outra premiação importante de Hollywood, o Globo de Ouro, conforme aposta a imprensa americana.

A campanha de Fernanda tem sido intensa para emplacar o filme brasileiro nas premiações. Ela participa de sessões exclusivas para votantes, eventos glamorosos, dá entrevistas, participa de bate-papos em programas de TV americanos e desfila em tapetes vermelhos.

Já Demi Moore ganhou destaque no “body horror” feminista de Coralie Fargeat, “A Substância”, que levou prêmio de roteiro no Festival de Cannes.