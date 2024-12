Fernanda Torres é indicada ao Globo de Ouro de melhor atriz por ‘Ainda Estou Aqui’

Folhapress - 09 de dezembro de 2024

“Ainda Estou Aqui” segue nos cinemas, após estreia em 07 de novembro. (Foto: Reprodução)

Fernanda Torres foi anunciada como uma das indicadas ao Globo de Ouro na categoria de melhor atriz em filme de drama por sua atuação em “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles. O anúncio foi feito na manhã desta segunda (9) pelos atores Mindy Kaling e Morris Chestnut.

Baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, “Ainda Estou Aqui” acompanha a história de Eunice Paiva, papel de Torres, mulher que lutou pelo reconhecimento da morte de seu marido, Rubens Paiva, durante o período da ditadura militar.

A cerimônia de premiação do Globo de Ouro acontecerá no primeiro domingo de 2025, no dia 5 de janeiro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles.

Após décadas sem receber prêmios no Festival de Veneza, este ano o Brasil conseguiu quebrar o jejum, na 81ª edição do evento. O longa do cineasta carioca Walter Salles ganhou o prêmio de melhor roteiro, entregue a Murilo Hauser e Heitor Lorega.

“Ainda Estou Aqui” também foi confirmado como elegível para a categoria de melhor filme internacional no Oscar de 2025. Isso significa que o longa está apto a integrar a lista final de indicados.

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, responsável pela organização do prestigiado prêmio da indústria audiovisual, divulgou a lista com as produções que poderão estar na seleção final de algumas categorias. De acordo com a revista americana Variety, ao todo, constam 31 longas de animação, 169 documentários e 85 longas-metragens internacionais, entre os quais se destaca “Ainda Estou Aqui”.

“Ainda Estou Aqui” se tornou a produção nacional com a maior bilheteria do pós-pandemia. O longa alcançou um total de R$ 47,5 milhões no início de dezembro, segundo dados da Comscore, e ultrapassou o posto até então ocupado pela comédia “Minha Irmã e Eu”, estrelada por Tatá Werneck e Ingrid Guimarães, que terminou o seu período em cartaz, em 2023, com R$ 43,65 milhões.