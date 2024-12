Motorista de aplicativo perde dia de trabalho e R$ 200 do próprio bolso por conta de passageira

Ela ainda foi ajudar a viajante e acabou se prejudicando mais ainda. "Não faz isso comigo, moça", disse a condutora

Magno Oliver - 10 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de Tela/Instagram/@analuizaalvex)

Utilizar o serviço de motorista de aplicativo para se locomover é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você passará por algum tipo de história ou situação inusitada. Sempre iremos vivenciar algo diferente.

Assim, um registro em tom de desabafo e revolta de uma profissional da área viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando um momento de raiva e perda do dia de trabalho por conta de algo que ela não esperava.

A motorista de aplicativo e criadora de conteúdo Ana Luiza (@analuizaalvex) viveu uma situação para lá de revoltante com uma passageira em uma sexta-feira que deveria ser de muito trabalho.

No vídeo, ela desabafou revoltada ao transportar uma passageira que vomitou muito dentro do seu carro. E o pior, nem para avisar que estava passando mal ou pedir para fazer uma parada.

Mas a surpresa daquela inesperada corrida veio logo em seguida. Na gravação, ele conta que a cliente além de vomitar bastante no veículo, falou que ia pagar e saiu sem fazer o pix para condutora.

“Eu vou te levar até o destino e nós vamos resolver lá. Você acabou com o meu dia de trabalho”, disse ela para a passageira.

No registro da câmera de segurança do carro, as imagens mostram que ela desceu do carro e foi atrás da passageira na porta do prédio.

Porém, mesmo após muito insistir, ainda assim ela não recebeu o pagamento pelo prejuízo da limpeza que a viajante havia prometido que faria.

“As pessoas acham que podem prejudicar quem tá trabalhando e ficar por isso mesmo. Tô cansada de ficar no prejuízo. Tive que pagar R$ 200 reais de higienização e ainda perder a sexta-feira de trabalho!”, disse na legenda

Confira o vídeo completo da história aqui:

