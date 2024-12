Postura de Dominguinhos nas últimas semanas como presidente da Câmara de Anápolis tem incomodado colegas

Pedetista tem confrontado vereadores para demonstrar poder que ainda possui

Pedro Hara - 13 de dezembro de 2024

Dominguinhos, presidente da Câmara de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

Ainda presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PDT) tem adotado uma postura mais bélica na reta final do período a frente do Legislativo, e incomodado colegas.

Sem papas na língua, não foram poucas as vezes que Dominguinhos confrontou outros vereadores e utilizou de recursos, como o desligamento de microfones, para demonstrar o poder que ainda possui.

A postura mais ríspida não é exatamente uma novidade. Durante o período em que comandou o Legislativo, o pedetista teve episódios esporádicos no exercício do mandato, mas que se intensificaram nas últimas semanas.

“Atitude de quem não sabe perder”, disse um à Rápidas. Dominguinhos disputa com Andreia Rezende (Avante) a presidência da Casa no biênio 2025 – 2026.

Como mostrado pela coluna, Andreia possui 15 votos, quantidade mais do que suficiente para garantir o comando do Legislativo nos próximos dois anos.

Dominguinhos ainda se apoia num núcleo duro formado em maioria por parte da mesa diretora, como os vereadores Luzimar Silva (PP) e Fred Caixeta (PRTB).

Cleide Hilário (Republicanos) e Fred Godoy (Agir), que também são vice-secretários, já estão com a candidata apoiada pelo prefeito eleito, Márcio Corrêa (PL).

Fiel escudeiro do atual presidente da Câmara, o líder do prefeito Roberto Naves (Republicanos), Jakson Charles (PSB), mantém uma postura neutra, mas fontes disseram à Rápidas que a tendência é que ele caminhe com Andreia.