6 cidades mais organizadas para se viver bem no Brasil

Seja pela infraestrutura ou organização, esses municípios são um exemplo de planejamento urbano

Pedro Ribeiro - 16 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Ministério do Turismo)

Quando se fala de qualidade de vida, algumas cidades no Brasil se destacam pelo planejamento urbano exemplar.

Seja pela infraestrutura, organização ou oferta de serviços, esses locais mostram que viver bem é possível mesmo em um país com diversos problemas sociais.

1. Campinas – SP

Começando a nossa lista por Campinas!

A cidade combina infraestrutura avançada com qualidade de vida.

Outra característica é que o município é conhecido por seus distritos bem desenvolvidos e pela presença de importantes polos tecnológicos e educacionais.

Além disso, projetos de revitalização urbana têm trazido mais praticidade ao dia a dia de quem vive por lá, tornando a mobilidade urbana e os espaços públicos cada vez melhores.

2. Brasília – DF

Poucas cidades no mundo podem se orgulhar de um design tão icônico quanto Brasília.

Criada a partir de um projeto moderno e ousado, sua organização em setores — residencial, comercial e governamental — facilita a vida dos moradores.

A capital do país também se destaca pela arquitetura impressionante, que junta em harmonia áreas verdes e espaços de lazer.

3. Curitiba – PR

Quando se fala em cidades organizadas, precisamos citar Curitiba. Acontece que a cidade é pioneira em soluções urbanas, especialmente no transporte público, com seu famoso sistema de BRT (Bus Rapid Transit).

Além disso, a capital paranaense impressiona pelo cuidado com os parques e jardins, que funcionam como verdadeiros pulmões verdes em meio ao espaço urbano.

4. Vitória – ES

A capital capixaba tem um dos melhores índices de qualidade de vida do Brasil, com bairros planejados, trânsito organizado e uma vista privilegiada para o mar.

Suas ciclovias e calçadões reforçam o compromisso da cidade com a mobilidade sustentável.

5. Maringá – PR

Com avenidas largas, ruas bem sinalizadas e um cuidado especial com a arborização, Maringá sempre é citada como uma das melhores cidades para se viver no Brasil.

Além disso, o município também investe pesado em segurança e qualidade de vida, sendo um modelo de gestão para outros lugares.

6. Palmas – TO

Por fim, Palmas é a capital mais jovem do Brasil. Por isso, teve sua arquitetura planejada desde sua fundação.

A cidade conta com ruas largas, bairros bem estruturados e espaços públicos de qualidade.

A combinação de modernidade e tranquilidade faz de Palmas um destino cada vez mais procurado por quem deseja fugir do caos das metrópoles.

