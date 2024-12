Anapolinos formam fila para tirar foto com Luciano Hang no Trevo da Havan: “não temos clientes, temos fãs”

Com direito a coreografia e "grito de guerra da loja", empresário conversou com funcionários e clientes da empresa

Natália Sezil - 18 de dezembro de 2024

Anápolis faz parte de várias cidades visitadas. (Foto: Reprodução)

O empresário Luciano Hang, proprietário das redes de lojas Havan, causou mobilização ao visitar a cidade de Anápolis nesta quarta-feira (18) para conversar com funcionários e clientes da empresa – a quem ele chama de “fãs”.

Após saberem da presença de Hang no município, clientes anapolinos se deslocaram até o Trevo da Havan – que recebe esse nome justamente pela presença da loja no local – para tirar fotos e tentar conversar com o empresário. Isso chegou a interferir no trânsito da rodovia federal, que já é conhecida pelo constante tráfego intenso.

Na visita, o empresário declarou que “nossos clientes são quem manda na nossa empresa. Nós não temos clientes, temos fãs”. Dentro da filial, ele também reuniu os funcionários para entoar o “grito de guerra” da loja.

Anápolis integra uma lista de cidades que receberam a visitação do “véio da Havan” nos últimos dias, na sequência de Rondonópolis, no Mato Grosso, e Goianápolis, a 50 km de Goiânia.

O objetivo é terminar de visitar todas as 180 filiais por todo o Brasil – meta que teve início no começo do ano. Nas redes sociais, Hang compartilhou que deseja “conhecer novas lojas, amigos, fãs e clientes”, destacando que os enxerga como a “Família Havan”.

Ele também aproveitou para anunciar a data de inauguração da nova filial da rede de lojas, que será construída em Goiânia na próxima sexta-feira (20).