Durante as ofertas de Natal da Amazon, a Apple está oferecendo desconto incríveis de até 33% no iPhone 13, possibilitando que você adquira o poderoso e avançado dispositivo da marca por um preço irresistível.

Confira as opções de cores e escolha o seu:

Apple iPhone 13 – (PRODUCT) RED 10% DESCONTO 512GB de memória interna

Modo Cinematic

Tela Super Retina XDR de 6,1 pol.

Chip biônico A15

Câmera dupla de 12 MP

Sistema operacional iOS 14 Ir à Loja

Apple iPhone 13 – Verde 33% DESCONTO 512GB de memória interna

Modo Cinematic

Tela Super Retina XDR de 6,1 pol.

Chip biônico A15

Câmera dupla de 12 MP

Sistema operacional iOS 14 Ir à Loja

Vale a pena comprar um iPhone 13 em 2024?

Depende de alguns fatores:

Seu orçamento: o iPhone 13 ainda é um smartphone premium, mesmo com o lançamento de modelos mais novos. Defina se o preço se encaixa no seu orçamento.

Suas necessidades: avalie se as funcionalidades do iPhone 13 atendem às suas necessidades. Ele ainda é um smartphone poderoso com ótima performance, câmera e bateria.

Ofertas e promoções: aproveite as ofertas e promoções que podem tornar a compra do iPhone 13 mais vantajosa.

Comparação com outros modelos: compare o iPhone 13 com outros smartphones no mercado, incluindo modelos Android, para encontrar a melhor opção para você.

Alguns pontos a considerar:

O iPhone 13 ainda receberá atualizações de software por alguns anos, o que garante segurança e novos recursos.

A Apple oferece um bom suporte ao cliente e seus produtos geralmente têm boa durabilidade.

O iPhone 13 tem um bom valor de revenda, caso você decida trocar de smartphone no futuro.