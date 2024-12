Motorista de aplicativo inova ao adotar técnica infalível para se proteger de furtos

Outro motorista faz registro de cena inusitada do sistema de segurança "diferenciado" do condutor enquanto anda pelas ruas movimentadas

Magno Oliver - 19 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Instagram / @uberdepressão)

Precisar do serviço de motorista de aplicativo é ter a certeza que, mais cedo ou mais tarde, você passará por algum tipo de história ou situação inusitada. Nunca falha esse tipo de acontecimento.

Assim, um registro em tom de alerta e segurança que um anônimo fez do carro de um motorista de aplicativo viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um dia de muitas viagens e faturamento pelas ruas, acabou se tornando um momento de alerta de segurança. O objetivo foi para mostrar para a internet como funciona a conduta dos motoristas de aplicativo em uma cidade como São Paulo.

Motorista de aplicativo inova ao adotar técnica infalível para se proteger de furtos

Um motorista de aplicativo viralizou com uma postagem publicada no Instagram do @uberdepressão. Ele bombou nas redes após mostrar como é o esquema de segurança ao usar o serviço de motorista por aplicativo em São Paulo.

“Mano, eu quero ver o noiado enfiar a mão ali naquele carro e pegar aquele celular”, disse um motorista anônimo que filmava o esquema de segurança montado pelo motorista de aplicativo.

No registro publicado na rede social, ela mostra um vídeo em que aparece um celular com uma capinha cheia de pregos fixada no painel do veículo.

Assim, o objetivo é evitar que os ladrões enfiem a mão dentro do carro e puxem o aparelho rapidamente para furtar.

“O maluco botou foi prego no bagulho, olha. O noia pega aí (o celular) ou não? O noia consegue pegar isso aí?”, questionou o cinegrafista anônimo.

Bem humorado, o motorista de aplicativo logo respondeu que “é ruim! Pode pegar, mas vai deixar o couro da mão”.

Por fim, confira o vídeo completo da história:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por uber da depressão (@uberdepre)

Assim, siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro de várias notícias e curiosidades, tudo online e em tempo real para você!