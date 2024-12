Mulher viraliza ao mostrar ‘homenagens’ feitas à filha de Virginia: “sou fã da FlôFlô”

Cena gerou controvérsias entre os internautas, que condenaram a situação

Thiago Alonso - 20 de dezembro de 2024

Trabalhadora mostrou imagens da garotinha. (Foto: Reprodução/TikTok)

Que a influenciadora Virginia Fonseca é uma das maiores personalidades na internet da atualidade, já é quase consenso, mas outro fato impressionante sobre a esposa de Zé Felipe, é que ela também tem alçado as filhas pequenas à fama.

Um destes exemplos é a pequena Maria Flor, que tem conquistado uma legião de fãs, como mostrou Therenna Cardoso (@therennacardoso5), em um registro divulgado no TikTok.

No vídeo, que já acumula mais de 177 mil visualizações na rede social, a jovem compartilha um achado ao encontrar uma colega de trabalho que acompanha a garotinha.

Na publicação, Therenna mostra as imagens de ‘FlôFlô’ coladas em uma parede do almoxarifado do fórum – onde ela trabalho.

“Olha aqui, ela é fã da Maria Flor, ela colou uma ‘fotinha’ dela aqui na parede”, disse a jovem, impressionada.

Na postagem, seguidores comentaram a cena inusitada, gerando polêmica.

“Sinto uma mistura de pena com preocupação, como pode alguém ser fã da filha da Virginia?”, disse um internauta.

“Ver esse vídeo me deixou estressado, que coisa vergonhosa”, comentou outro.

“Deixem de ser amargurados, ela só é fã da criança porque acompanha a família, não vejo problema nenhum”, defendeu mais um seguidor.