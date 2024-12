Musk elogia partido alemão acusado de associação com neonazismo

O bilionário Elon Musk afirmou nesta sexta-feira (20) que apenas a AfD, controverso partido de extrema direita que tem ganhado cada vez mais projeção na Alemanha, pode salvar o país europeu nas próximas eleições.

No X, rede social de que é dono, Musk repostou um vídeo da sigla e disse que “só a AfD pode salvar a Alemanha”.

A AfD está em segundo lugar nas pesquisas de opinião, e pode impedir que os partidos de centro-direita e centro-esquerda formem maioria no Parlamento a depender de seu desempenho no pleito marcado para 23 de fevereiro.

O governo alemão disse que tomou conhecimento da publicação de Musk, mas não fez mais comentários sobre o tema.

Musk vem demonstrando cada vez mais interesse por política, e seu apoio ao presidente eleito Donald Trump nas eleições americanas em novembro garantiu a ele um cargo na administração que assume o comando dos Estados Unidos a partir de 20 de janeiro.

O bilionário já tinha feito comentários simpáticos à AfD no passado, interagindo com políticos da sigla no X e questionando o aumento da vigilância policial sobre o partido -no começo deste ano, ganhou força uma discussão sobre o banimento da legenda depois que uma reunião secreta entre seus membros e neonazistas veio à tona.

No encontro, que ocorreu em novembro do ano passado em um hotel no estado de Brandemburgo, os presentes discutiram um plano para deportar milhões de pessoas da Alemanha para a África, tanto estrangeiros quanto cidadãos alemães descendentes de imigrantes. A revelação causou forte reação na política alemã e motivou protestos em diversas cidades do país.

No ano passado, o partido teve uma série de vitórias regionais. A sigla ganhou pela primeira vez a disputa por um cargo de administrador distrital, em Sonneberg, no estado da Turíngia. Uma semana depois, emplacou também um correligionário como prefeito da pequena Raguhn-Jessnitz.