Alerta para quem tem Pix final 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0

Uma nova integração promete mudar a forma como as pessoas utilizam este recurso bancário

Pedro Ribeiro - 21 de dezembro de 2024

(Foto: Reprodução/Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O WhatsApp acaba de receber uma atualização que promete revolucionar a forma como usamos o aplicativo no dia a dia.

Além de enviar mensagens por texto, dentro do aplicativo também é possível fazer videochamadas, enviar áudio, figurinhas e compartilhar vídeo e fotos.

O WhatsApp voltou a ser assunto com o lançamento de uma nova função que promete facilitar a vida dos brasileiros.

Agora, será possível adicionar sua chave PIX diretamente no perfil do aplicativo, permitindo que amigos, familiares ou clientes acessem essa informação de forma rápida e prática. A novidade, que é opcional, deve ser liberada para todos os usuários até o final de janeiro.

O recurso chega no mesmo dia em que o WhatsApp anunciou a suspensão de pagamentos com cartão de débito entre pessoas físicas. No momento, as transações financeiras pelo aplicativo ficam limitadas a pagamentos entre pessoas e empresas.

Porém, o chefe do WhatsApp no Brasil, Guilherme Horn, revelou em entrevista que uma integração completa com o PIX, incluindo transferências entre pessoas físicas, está nos planos da plataforma. Isso seria revolucionário, não acha?

Segundo Horn, o PIX já é a forma preferida dos brasileiros para transações financeiras, e o atalho no WhatsApp será especialmente útil para prestadores de serviços que precisam compartilhar suas chaves com vários clientes.

Além disso, a funcionalidade elimina a necessidade da famosa pergunta: “Qual é o seu Pix?” — uma mão na roda em situações do dia a dia.

Para usar a nova ferramenta, basta acessar o ícone do clipe de papel em uma conversa, selecionar “Pix”, cadastrar sua chave (seja CPF, celular, e-mail ou chave aleatória) e definir quem poderá visualizar a informação no seu perfil. Depois, é só compartilhar a chave com um clique! Prático, não é?

O WhatsApp está claramente atento às preferências dos brasileiros e busca aprimorar a experiência dos usuários. Mas agora a dúvida é: será que você vai aproveitar esse recurso ou está esperando por uma integração ainda maior com o Pix?

