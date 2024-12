Chefe sai com funcionário no Amigo Secreto e presente decepciona: “era melhor não ter dado nada”

Tradicional troca de presentes entre colegas de trabalho terminou em polêmica

Isabella Valverde - 21 de dezembro de 2024

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

Uma troca de presentes de fim de ano no ambiente de trabalho terminou com um funcionário visivelmente desapontado.

O chefe, que decidiu participar da brincadeira, presenteou o subordinado com R$ 100, valor mínimo estipulado para os participantes.

No entanto, o gesto não foi bem recebido e gerou uma série de comentários entre os colegas. O relato foi publicado no Reddit.

O funcionário, que havia acabado de se mudar e colocou na lista de sugestões itens como livros e utensílios domésticos, se sentiu frustrado com a escolha do chefe, que, na visão dele, ignorou totalmente as necessidades e preferências apontadas.

“Era melhor não ter me dado nada. Porque isso foi a mesma coisa”, desabafou a amigos, demonstrando sua insatisfação com o que considerou uma falta de sensibilidade.

Para ele, a atitude do chefe mostrou desinteresse em valorizar a ocasião e personalizar o presente, algo que, na opinião do funcionário, seria mais significativo do que apenas cumprir o valor estipulado.

O caso repercutiu no fórum e levantou discussões sobre a importância de atenção e cuidado em ações que vão além do valor material, especialmente em um contexto de convivência profissional.

Alguns comentários, no entanto, consideraram “tempestade em copo d’água” o relato. “Essa geração mi-mi-mi é que a que será o futuro. Tenho até medo”, ironizou um usuário do Reddit.

