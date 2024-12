Mulher sai para pegar manga e tem infeliz surpresa ao voltar para casa, em Anápolis

Mudança ocorrida no pouco tempo que passou fora da residência pôde ser percebida de imediato

Natália Sezil - 22 de dezembro de 2024

Caso aconteceu durante o horário do almoço. (Foto: Reprodução e Google Street View)

Uma mulher, de 51 anos, saiu para pegar mangas com o filho durante o horário do almoço e, ao retornar para casa, se deparou com uma surpresa desagradável, no Bairro Polocentro 1ª etapa, em Anápolis.

Ao passar pelo portão de casa, que encontrou entreaberto, a moradora logo notou uma mudança visível na garagem da residência.

Ocupada por um carro e duas motocicletas quando saiu com o filho, o cômodo agora se encontrava vazio, sem sinal de nenhum dos três veículos.

Embora entreaberto, o portão não aparentava sinais de arrombamento, e a única coisa que indicava a invasão era o cadeado quebrado jogado nas proximidades.

Diante da surpresa, a mulher acionou a Polícia Militar (PM), mas não possuía informações sobre os suspeitos do furto. O caso foi, então, registrado na Polícia Civil (PC), que deve abrir uma investigação para apurar quem levou os veículos.