Ponte entre Tocantins e Maranhão desaba, e deixa ao menos um morto

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas

Folhapress - 22 de dezembro de 2024

A ponte foi interditada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura). (Foto: Reprodução/X)

JOÃO PEDRO PITOMBO

SALVADOR, BA (FOLHAPRESS) – Uma ponte na divisa entre os estados do Tocantins e do Maranhão desabou na tarde deste domingo (22), deixando feridos e ao menos uma pessoa morta.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira liga os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), cruzando o rio Tocantins na rodovia BR-226. O desabamento atingiu o vão central da ponte, que tem 533 metros de extensão.

Em um vídeo postado nas redes sociais, o governador do Tocantins, Wanderlei Barbosa (Republicanos) afirmou que veículos caíram no leito do rio Tocantins e que ao menos uma pessoa morreu.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para trabalhar no resgate de possíveis vítimas. O governo também mobilizou mergulhadores, que saíram de Palmas, e seguem para o local do acidente

A ponte foi interditada pelo Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura). Equipes da autarquia estão se deslocando para o local visando avaliar a situação, apurar as possíveis causas e tomar as medidas necessárias.