Roberto prometeu entregar dossiê contra imprensa mostrando gastos com publicidade, mas deixará gestão sem cumprir a palavra

"Muito em breve", havia afirmado o prefeito sobre a exibição do documento, em 26 de abril

Pedro Hara - 23 de dezembro de 2024

Roberto Naves durante entrevista. (Foto: Reprodução)

Ainda no mês de abril, Roberto Naves (Republicanos) afirmou que entregaria um dossiê com com os gastos da gestão com anúncios em veículos de comunicação.

A ideia por trás do documento era mostrar que o prefeito passou a ser atacado após deixar de anunciar em alguns lugares. A época, ele disse que a exibição do relatório seria “muito em breve”.

“Vou ter o prazer de mostrar quem faz uma imprensa séria e de quem só fazia quando recebia”, prometeu no dia 26 de abril.

Faltando oito dias para o término da gestão e passados 241 dias do compromisso, Roberto nunca entregou o documento. Pelo contrário, ele deixará a Prefeitura sem que haja total publicidade do que foi gasto durante os oito anos de governo.

Oposição a Roberto na Câmara de Anápolis, Policial Federal Suender (PL) tentou emplacar uma Comissão Especial de Inquérito (CEI) para investigar os valores, mas a proposta nunca foi adiante.