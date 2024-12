Saiba quem é jogador do Goiás convocado para torneio sul-americano com a seleção brasileira sub-20

Natural de Santa Barbara de Goiás, Anthony atuará como zagueiro da amarelinha

Paulo Roberto Belém - 23 de dezembro de 2024

Zagueiro Anthony tem 19 anos (Foto: Reprodução / Instagram)

Um goiano, de 19 anos, é uma das mais novas promessas do futebol brasileiro. Baseado no Goiás Esporte Clube, o jovem zagueiro Anthony foi convocado pela Seleção Brasileira categoria Sub-20, para disputar o campeonato Sul-Americano de 2025.

Natural de Santa Barbara de Goiás, ele integrará a equipe de Ramon Menezes, sendo que, recentemente, ele cumpriu uma agenda de treinos na Granja Comary, em Teresópolis (RJ) em preparo para as próximas partidas.

O jogador começou a carreira na categoria de base do Goiás na iniciação no Sub-09 em 2015, ficando até o Sub-12, quando então se afastou, mas retornou em 2021, na categoria Sub-15.

Segundo a plataforma Transfermarket, o passe de Anthony é cotado em 100 mil euros, o que corresponde a cerca de R$ 640 mil, em valores atuais.

Embora não seja o único critério de análise, ele tem uma estatura ideal para a posição que ocupa. Com 1,92 m de altura, o zagueiro tem habilidade com as divididas em jogadas aéreas.

Na equipe goiana, inclusive, ocupa posição de destaque, sendo o responsável por capitanear os colegas jogadores.

Conforme o site OGol, na temporada de 2024, ele disputou 34 partidas pelo time sub-20 do Goiás, somando o Brasileirão Sub-20 e Copinha, marcando três gols.

Além disso, disputou quatro partidas pelo time de Aspirantes (sub-23) e quatro pelo time profissional, ainda no Campeonato Goiano.

Competição

O Sul-Americano Sub-20 ocorrerá na Venezuela entre 23 de janeiro e 16 de fevereiro de 2025. A equipe brasileira é a atual campeã, sendo a cabeça de chave no Grupo B, ao lado de Colômbia, Equador, Argentina e Bolívia.

O torneio será disputado em dois grupos. No Grupo A, estão Venezuela, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru. Na primeira fase, as cinco seleções de cada grupo brigam pelas três primeiras posições, que garantem classificação para o hexagonal final.

Serão os quatro melhores desta segunda etapa que se classificam para o Mundial Sub-20, no Chile.