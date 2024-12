Taxista de Goiânia detalha como foi roubado por criminosos fortemente armados; assista

Suspeitos ainda dispararam contra os policiais militares após serem encontrados

Samuel Leão - 24 de dezembro de 2024

Caso aconteceu em Goiânia, e suspeitos foram localizados em Trindade. (Foto: Reprodução)

Um taxista que foi vítima de um assalto praticado por dois homens armados, e teve o carro levado, detalhou o ocorrido. Ele, que teve o veículo recuperado pela Polícia Militar (PM), foi abordado quando atuava em Goiânia, sendo solicitado para ir à Trindade.

Tudo ocorreu na noite de sábado (21), quando ele circulava pela capital e percebeu o aceno de passageiros. Ao parar, o homem contou que foi indagado se poderia fazer uma corrida para a outra cidade.

“Eles abanaram a mão, aí eu parei. Perguntaram se eu estava livre, eu respondi que sim. Aí perguntaram se eu os levava para uma festa lá no Monte Cristo, em Trindade. Falei que levava, eles entraram no carro e eu acelerei”, contou.

No caminho, ele foi surpreendido pelo anúncio do assalto, feito com duas armas de fogo. Assustado, o condutor decidiu atender às ordens dos criminosos e abandonou o automóvel.

“Chegando em Trindade os dois encostaram o ‘canhão’ em mim. Anunciaram que era um assalto e disseram que só queriam o carro, me mandando descer e correr”, revelou.

Ele atendeu o pedido mas, logo depois, acionou a PM para averiguar o caso. No setor São Bernardo, os policiais compareceram, colheram o depoimento e saíram em busca dos suspeitos.

Em pouco tempo, eles foram localizados e, ao serem abordados, receberam os militares com tiros. Eram três homens, que entraram em confronto com os policiais, de modo que dois acabaram morrendo e outro fugiu por uma mata.

O carro foi devolvido ao dono, que ainda reconheceu os suspeitos. Com eles, havia uma pistola com Kit Roni, uma Ruger 9mm e uma PT 100 de calibre .40, além de um rádio comunicador e de munições.