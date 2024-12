Filho de Leonardo, João Guilherme dispensa Natal do pai e passa com Xuxa

Duas das maiores celebridades do Brasil atualmente, Virgínia Fonseca e Bruna Marquezine são concunhadas, mas raramente são vistas juntas. Neste Natal, os núcleos familiares de João Guilherme e Zé Felipe, que são irmãos, comemoraram a data em contextos bem diferentes.

Enquanto Virgínia e Zé Felipe passaram a data em Goiânia com Leonardo e outros familiares, Bruna e João Guilherme foram ao Natal de Xuxa. Isso porque a atriz e o namorado são muito próximos de Sasha e do marido, João Lucas.

Em foto compartilhada pelo marido de Sasha, Xuxa aparece alegre em meio a parentes e amigos, todos vestidos com pijamas natalinos.

Bruna Marquezine e João Guilherme posam na frente da foto, ao lado de Sasha e João Lucas. Os dois casais são amigos inseparáveis.

Já em Goiânia, Leonardo e a mulher, Poliana, receberam Virginia e Zé Felipe com os três filhos e Pedro Leonardo com a esposa e as duas filhas, além de outros familiares e agregados.