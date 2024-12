ChatGPT apresenta instabilidade e fica fora do ar nesta quinta-feira

Empresa proprietária da plataforma confirmou que está havendo alto registro de erros

Folhapress - 26 de dezembro de 2024

Imagem ilustrativa de celular com aplicativo do ChatGPT. (Foto: Reprodução/Pexels)

GUSTAVO GONÇALVES

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ChatGPT, popular chatbot da OpenAI, sofreu uma falha na tarde desta quinta-feira (26), deixando milhares de usuários sem acesso ao serviço. A empresa confirmou a instabilidade, informando que tanto o ChatGPT quanto a API e o Sora estão registrando altas taxas de erro.

O problema começou a ser reportado por volta das 15h43, de acordo com o Downdetector, site que monitora quedas de serviços online, com mais de 1.290 notificações sobre erros. Os usuários que tentaram acessar o chatbot encontraram dificuldades desde o login até o envio de comandos, com a interface carregando parcialmente ou não respondendo aos prompts.

Até o momento, não há uma previsão oficial para o restabelecimento completo do sistema, mas a OpenAI prometeu atualizações assim que possível.

A situação gerou diversas reações nas redes sociais, com muitos usuários expressando frustração e buscando alternativas para suas necessidades.