6 países para sair do Brasil sem gastar uma fortuna

Magno Oliver - 27 de dezembro de 2024

Existem vários países bem baratos pelo mundo para poder viajar, principalmente quando se é jovem e não quer gastar uma fortuna.

Viajar pelo mundo é uma experiência enriquecedora, mas muitas vezes pode ser cara. Por isso requer planejamento inteligente e flexibilidade para aproveitar recursos mais econômicos.

No entanto, existem países incríveis que oferecem experiências memoráveis ​​a preços acessíveis. Se você está procurando um destino para suas próximas férias sem gastar uma fortuna, está na matéria certa.

Separamos uma listinha para você com lugares que oferecem uma experiência única e inesquecível, sem pesar muito no bolso.

1. Nepal

Acessível, baixo custo de vida local, frio gostoso e turismo forte na região. É lá que você vai conhecer o Monte Everest, além de templos budistas, hindus, vilarejos remotos e uma cultura rica e antiga. Outra atração boa para se conhecer é o trekking nos Himalaias.

2. Camboja

Destino barato e lar do famoso Angkor Wat, o maior templo do mundo. O Camboja tem uma culinária magnífica e umas das praias mais paradisíacas do Sudeste Asiático. O orçamento diário não chega a US$ 35. Vale muito à pena! O lugar conta também com campos de arroz verdejantes e uma cultura budista rica.

3. Vietnã

Com sua rica cultura, paisagens deslumbrantes e comida deliciosa, o Vietnã é um destino imperdível para os viajantes que desejam economizar dinheiro sem abrir mão da aventura.

4. Romênia

Outro destino imperdível é a Romênia. O motivo disso é a arquitetura impressionante com castelos medievais, vilarejos pitorescos e a beleza dos Cárpatos. Outro ponto turístico importante é a Transilvânia, região famosa pelo castelo de Bran, ligado à lenda do Drácula.

5. Laos

Localizado no Sudeste Asiático, Laos é um dos países mais baratos da região por conta de seu estilo simples de vida e economia em desenvolvimento. Assim, a região é lugar da tranquilidade e belezas naturais. Outro lugar para visitar é a cidade de Luang Prabang, com templos dourados e cachoeiras.

6. Tailândia

Conhecida por suas praias paradisíacas, templos impressionantes e comida de rua deliciosa, a Tailândia é um destino acessível que oferece uma variedade de experiências incríveis.

