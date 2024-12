Não é branca, nem verde: descubra a cor de calcinha que promete mais sorte na virada do ano

Tradição de usar cores na virada do ano é uma oportunidade de renovar as esperanças, atrair boas energias e começar o próximo ciclo com o pé direito

Magno Oliver - 28 de dezembro de 2024

Com a chegada do Réveillon, a tradição de escolher a cor da roupa íntima ganha força entre aqueles que acreditam na influência das cores para atrair boas energias.

Embora o branco, símbolo de paz, e o verde, associado à esperança, sejam escolhas populares, especialistas em esoterismo apontam outra cor como a grande aposta para trazer sorte no novo ano: o amarelo.

Ligado diretamente à prosperidade, à alegria e ao otimismo, o amarelo é visto como a cor ideal para quem deseja atrair conquistas financeiras e vibrações positivas.

“É uma cor que vibra com a energia da riqueza e da felicidade. Usar uma peça amarela, como a calcinha, é uma forma de atrair essa força para o próximo ciclo”, explica uma especialista em simpatias de fim de ano.

Além de estar associado ao dinheiro e à abundância, o amarelo também carrega um significado mais profundo.

Ele é relacionado ao elemento fogo e ao Sol, que simbolizam vitalidade, força e renovação.

Por isso, é ideal para quem quer começar o ano com energia para alcançar novos desafios e transformar sonhos em realidade.

Mas a tradição vai além do simbolismo. Muitas pessoas afirmam que a escolha consciente da cor funciona como um lembrete para manter os pensamentos alinhados aos seus desejos.

“A cor ajuda a mentalizar o que você quer conquistar no próximo ano. É quase como um ritual de intenção”, reforça a especialista.

E não precisa se preocupar caso não tenha uma peça amarela específica no guarda-roupa.

Vale improvisar com detalhes, como um lenço, uma pulseira ou até mesmo investir em peças decorativas para a noite da virada.

O importante é trazer a energia da cor para perto e focar naquilo que se deseja alcançar.

Independentemente de qual seja a sua escolha, a tradição de usar cores na virada do ano é uma oportunidade de renovar as esperanças, atrair boas energias e começar o próximo ciclo com o pé direito.

E se a sorte estiver em um pequeno detalhe como a cor da calcinha, por que não dar uma chance ao amarelo?

Agora é só escolher, mentalizar os desejos e aproveitar a virada com boas vibrações e muita alegria!