Vídeos e prints aparecem após evangélica expor traição do marido durante o culto

Detalhes do escândalo que viralizou nas últimas horas estão em uma detalhada publicação do X

Samuel Leão - 28 de dezembro de 2024

Momento que Aryana expõe a traição e inicia uma luta corporal com a amante, em plena igreja. (Foto: Reprodução/X)

Nada mais ‘conveniente’ para se fazer no altar de uma igreja do que relatar uma traição, praticada inclusive pelo próprio pastor da unidade com outra fiel. Para completar o cenário, essa exposição é feita na frente do “amigo” do religioso e da esposa dele, que é a amante, durante uma celebração.

Após o episódio da moça do avião, que não quis ceder o assento a uma criança, agora outra mulher desponta com uma fama repentina na internet. Aryana, vítima da traição, protagonizou uma cena digna de novela e ainda reuniu e divulgou todos os detalhes da descoberta – para a alegria dos internautas.

Segundo materiais compartilhados em uma publicação do X que viralizou, os dois casais eram próximos, amigos a ponto de passarem o Natal juntos. Entretanto, antes mesmo da data festiva, o adultério já acontecia pelas costas.

Desdobramento

Após “hackear” o celular do marido, o pastor Ruan Sérgio, Aryana descobriu mensagens amorosas trocadas entre ele e Laís, a amante e esposa do amigo do pastor, Patrick, que toca violão na igreja. Ao invés de terminar a relação, ela pegou as roupas do marido e queimou, em uma lata, na frente da igreja. E não para por aí.

No começo do culto, ela distribuiu, tal qual jornaizinhos dominicais, folhas com os prints que expõe a traição impressas, enquanto anunciava no microfone que descobriu a relação ao entrar no celular do esposo. Nesse momento, ela também citou a Laís, dizendo que “ela é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que até passou o Natal na minha casa”.

Na sequência, o pastor e ex-marido tenta tomar o microfone, sorrateiramente, da mão dela, dando início a uma pancadaria que rapidamente evolui, com a mulher passando a atacar também a amante com puxões e tapas. No meio da confusão, uma pessoa até grita pedindo cuidado com uma criança de colo, que estava no recinto.

O vídeo viralizou, e assim Aryana resolveu divulgar os materiais que detalham todo o ocorrido. Em um vídeo, ela explicou como se sente após tudo ter acontecido, expressando também que não esperava ficar famosa tão rápido.

“Desde ontem, de manhã, quando eu descobri tudo, estou sem comer nada, sem conseguir dormir. Vou tentar tomar um banho e comer alguma coisa para que eu consiga seguir em frente, que a gente tem que seguir em frente independente de qualquer coisa. Se eu conseguir, amanhã venho aqui falar alguma coisa”, disse.

No “exposed”, ela exibiu também o print de um nude, enviado pelo marido para a amante no dia 22 de dezembro, pouco antes do Natal – ocasião em que as famílias passaram a ceia juntas.

Aryana também aproveitou o acesso ao celular do marido para alterar a bio do Instagram dele, colocando a descrição: “Pastor safado pega mulher de amigo, trai a esposa e ainda leva a amante para dentro de casa! Falso profeta”, escreveu.

Rapidamente, ela passou a ter quase 500 mil visualizações no stories. Diversos famosos e donos de site de fofoca, como o Leo Dias, já até a seguiram e entraram em contato. Agora resta saber se, deixando a carreira de “esposa de pastor”, ela vai adentrar o ramo dos influencers e produtores de conteúdo porque ficou claro que, barraco bem feito – ela sabe fazer.