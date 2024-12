Conheça cidade considerada o melhor destino turístico do Brasil

Premiação 'O Melhor de Viagem e Turismo' elegeu município brasileiro por vários fatores consideráveis para um bom ponto turístico

Magno Oliver - 31 de dezembro de 2024

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal Jonatas Jon)

Que o Brasil é destaque como grande centro de cidades com pontos turísticos lotados e famosos isso todo mundo sabe. Assim, agora o reconhecimento mundial desse fenômeno finalmente veio para o nosso país por isso.

Isso porque uma cidade brasileira foi homenageada e eleita a melhor cidade para fins de viagem e turismo. Trata-se do prêmio “O Melhor de Viagem e Turismo”.

Dessa forma, esse reconhecimento foi dado para a cidade de Maceió, capital de Alagoas. Ela se destacou como cidade histórica e repleta de paisagens naturais.

O prêmio se faz jus por conta do grande aspecto cultural única que a cidade oferece. Maceió possui uma herança histórica de arquitetura e estilo de vida muito famosos.

A região recebe muitos elogios de turistas e moradores que se hospedam na área e exploram essa rica cultura ao passearem por suas ruas e monumentos.

Maceió tem como carros-chefe de suas atrações famosas as praias de Pajuçara e Ponta Verde. Pajuçara se tornou bastante conhecida por sua famosa roda-gigante que proporciona uma vista sensacional do horizonte marítimo alagoano. Tem também os passeios de jangada até as piscinas naturais

Para quem busca fugir do roteiro básico, tem também a opção de ir até Piaçabuçu. É lá que fica a Foz do São Francisco, um lugar com dunas douradas e paisagens espetaculares.

Outro lugar que você não deve deixar de visitar é a orla de Maceió, considerada uma das mais bonitas do Brasil. Esse ponto turístico tem como formação base as praias de Pajuçara, Ponta Verde e Jatiúca.

A fama veio por conta do constante movimento de pessoas, além de se mostrar uma área animada tanto de dia, quanto de noite. Lá você encontra artesanato e barracas de comidas e bebidas no calçadão da orla, o coração da cidade.

Vale a pena conhecer essa premiada cidade, pois o acolhimento caloroso dos habitantes é muito gostoso e de reconfortar o coração. Além das praias, você tem opções culturais locais para conhecer, além de excursões gastronômicas.

