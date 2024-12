Governo Federal contrata reconstrução de ponte no rio Tocantins por R$ 172 milhões

Consórcio contratado tem até 22 de dezembro de 2025 para concluir obra

Folhapress - 31 de dezembro de 2024

Ponte desabada sobre o Rio Tocantins. (Foto: Corpo de Bombeiros/Governo do Tocantins)

LUCAS LACERDA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O governo federal contratou por R$ 172 milhões um consórcio para reconstruir a ponte que ligava o Tocantins ao Maranhão. O consórcio Penedo – Neópolis foi escolhido por meio de um contrato emergencial, sem licitação.

Segundo publicação do Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) no Diário Oficial da União nesta terça-feira (31), o consórcio, formado pelas empresas A. Gaspar S/A e Arteleste Construções Limitada tem até de 22 dezembro de 2025 para concluir a obra.

O valor exato aprovado para a obra é de R$ 171.969.000,00.

No último domingo (22), a ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que passava sobre o rio Tocantins entre os municípios de Aguiarnópolis (TO) e Estreito(MA), desabou e deixou 11 mortos, segundo números mais recentes da Marinha. De acordo com a força, nove corpos foram resgatados e outros dois, localizados. Há, ainda, seis pessoas desaparecidas.

As buscas já foram prejudicadas por baixa visibilidade, e agora têm outra dificuldade. Por causa do aumento de chuvas, segundo a Marinha, a vazão da Usina Hidrelétrica Estreito para o rio Tocantins foi aumentada pelo Consórcio Estreito Energia (CESTE), responsável pela operação, a partir desta terça-feira (31). A medida restringe as operações de mergulho e uso de drones subaquáticos nos horários das 9h às 15h, e segue em vigor até a próxima sexta-feira (3).

O TCU (Tribunal de Contas da União) determinou, na última sexta-feira (27), a realização de fiscalização para apurar o desabamento da ponte e avaliar o risco de novas ocorrências em outras estruturas que também são de responsabilidade do Dnit.

Por enquanto, uma balsa tem feito o transporte de passageiros e de carros que precisem cruzar o rio Tocantins, entre as cidades de Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA). Caminhões com cargas terão de se deslocar por outras quatro rotas já informadas pela Polícia Rodoviária Federal.

Reportagem da Folha mostrou que o Brasil tem 727 pontes federais –sob responsabilidade do Dnit– nas categorias crítica ou ruim, sendo 130 delas na pior condição possível, e outras 597 na categoria ruim.