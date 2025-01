Jovem esfaqueia esposa após ser flagrado mostrando partes íntimas para enteada de 10 anos

Conselho Tutelar foi acionado e vítima precisou ser encaminhada ao Heana

Natália Sezil - 01 de janeiro de 2025

Caso aconteceu no Recanto do Sol. (Foto: Google Street View)

Uma jovem, de 25 anos, foi esfaqueada, na manhã desta quarta-feira (1º), após flagrar o marido, de 22 anos, mostrando as partes íntimas à própria enteada no bairro Recanto do Sol, região Norte de Anápolis.

De acordo com o relato da criança, de apenas 10 anos, o padrasto havia lhe mostrado as genitálias e tentado fazer com que tocasse no corpo do homem, ao que ela teria se recusado.

Nesse momento, a mãe da menina teria chegado e visto a situação. Ao tentar defender a filha, ela começou uma discussão com o esposo, que teria pegado uma faca e desferido golpes contra a jovem. Depois, ele teria fugido do local, antes da chegada das autoridades.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para socorrer a vítima, que foi encontrada sangrando no chão, com lesões nos braços, na barriga e na testa. Após os primeiros socorros, ela foi encaminhada ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O Conselho Tutelar também esteve presente no local, para prestar assistência aos outros dois filhos da jovem, de 03 anos e de 03 meses, que foram deixados aos cuidados de uma vizinha.

Já a criança de 10 anos foi levada à Delegacia para ser ouvida pelas autoridades. Agora, a Polícia Civil (PC) deve investigar o caso para apurar o ocorrido.