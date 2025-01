Bolão da Mega da Virada organizado por bombeiro militar deixa colegas no prejuízo em Goiás

Vítimas cogitaram possível 'desvio' do valor arrecadado após suposta desculpa do organizador

Thiago Alonso - 02 de janeiro de 2025

Cartelas da Mega da Virada. (Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil)

Mais de R$ 150 mil. Este foi o valor total que 251 pessoas de Goiás juntaram após entrarem em um bolão organizado por um bombeiro militar. No entanto, o que elas não sabiam é que este dinheiro rapidamente se transformaria em um enorme prejuízo, após o organizador simplesmente ‘sumir’.

Ao Portal 6, um dos participantes da aposta, que preferiu não se identificar, relatou que o Sargento do Corpo de Bombeiros teve um surto psicótico um dia antes do sorteio do prêmio da Mega da Virada — o qual eles participariam.

“Ele estava dentro de casa já tinha três dias, escreveu nas paredes que ninguém ia sentir falta dele, o emocional dele bateu e os bombeiros chegaram lá e ele estava na janela pra pular”, explicou o homem.

A situação se deu uma semana após grande parte dos membros do grupo – a maior parte também militares – pagarem cotas que estavam em atraso, aumentando ainda mais o valor total de arrecadação.

A reportagem apurou que o militar teria desencadeado o problema de saúde após, supostamente, a esposa dele sair de casa e levar as duas filhas para Minas Gerais – coincidentemente no mesmo período em que o dinheiro seria usado.

Após isso, o paciente teria sido encaminhado para a Clínica Pax, em Aparecida de Goiânia, onde ficou internado para tratar a questão de saúde.

Um dia após o ocorrido, um suposto irmão do Sargento teria utilizado o número dele para enviar uma mensagem no grupo onde o bolão estava sendo organizado.

No recado, o mensageiro pediu compreensão “pois a família estava muito abalada”, anunciando que agilizaria que os nomes, contato e valores pagos de cada um para a devolução do dinheiro.

Os mais de 250 investidores de Goiás e outros estados, no entanto, não acreditaram no pedido de desculpas, cogitando prováveis desvios do valor arrecadado.

“Ele era um cara acima de qualquer suspeita, já vinha muito tempo fazendo bolão. Mas nós acreditamos que ele deve ter feito um investimento e ter perdido, ou talvez ter apostado numa ‘bet’, ou no ‘tigrinho'”, disse um dos apostadores.

Até o momento, nenhum outro familiar chegou a dar novas instruções acerca do ressarcimento dos valores envolvidos, aumentando ainda mais o burburinho sobre o verdadeiro destino do dinheiro.

O Portal 6 tentou entrar em contato com a Clínica Pax, onde o paciente está internado, mas não recebemos reposta até o fechamento desta reportagem. O espaço segue em aberto.