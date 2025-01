Buscas subaquáticas por desaparecidos em queda de ponte entre TO e MA são suspensas

Folhapress - 02 de janeiro de 2025

Ponte desabada sobre o Rio Tocantins. (Foto: Corpo de Bombeiros/Governo do Tocantins)

LEONARDO VIECELI – A Marinha do Brasil confirmou a interrupção nesta quinta-feira (2) das buscas com mergulhos e drones subaquáticos aos desaparecidos no desabamento da ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, que ligava o Maranhão ao Tocantins.

As atividades de procura no rio Tocantins continuam com o uso de embarcações e drones aéreos.

Segundo a Marinha, a paralisação dos trabalhos submersos se deve à necessidade de abertura das comportas da Usina Hidrelétrica de Estreito, no Maranhão (a 749 km de São Luís).

A instituição afirma que o Ceste (Consórcio Estreito Energia) informou a necessidade de elevar o volume da vazão defluente devido ao aumento das chuvas na região.

“Ao adotar esse procedimento, o Ceste pretende regularizar o volume represado”, diz a Marinha.

A suspensão das atividades de mergulho é válida somente nesta quinta, de acordo com a instituição.

Cinco pessoas seguiam desaparecidas, e 12 mortes foram confirmadas até quarta (1º). A ponte desabou no dia 22 de dezembro.

A Marinha afirma que as buscas na quarta foram concentradas em uma picape modelo S10 submersa a 42 metros de profundidade.

As incursões com mergulhadores e drones subaquáticos não identificaram a presença de corpos no interior do veículo, diz a instituição.