Celular está sem memória? Aprenda a esvaziar a lixeira do WhatsApp

Fazer isso regularmente ajuda a melhorar o funcionamento do seu aparelho

Pedro Ribeiro - 02 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

Você já ficou sem espaço no celular e não conseguiu mais enviar ou receber mensagens no WhatsApp?

Isso é algo muito comum, especialmente quando as mídias trocadas no aplicativo começam a ocupar uma quantidade considerável de memória.

Felizmente, existe uma maneira simples de liberar espaço no seu aparelho: esvaziando a lixeira do WhatsApp. Neste texto, vamos te ensinar como fazer isso de forma rápida e eficiente.

O WhatsApp armazena todas as fotos, vídeos, áudios e documentos que você envia e recebe, tanto em chats individuais quanto em grupos.

Com o tempo, essas mídias podem se acumular e consumir boa parte da memória do seu celular. Acontece que mesmo quando você apaga, elas continuam ocupando espaço na lixeira do WhatsApp até serem permanentemente deletadas.

Por isso, é importante esvaziar essa lixeira de vez em quando.

Passo a Passo:

Abra o WhatsApp

Comece abrindo o aplicativo no seu celular. Acesse as Configurações

Toque nos três pontos verticais no canto superior direito da tela e selecione “Configurações”. Vá para Armazenamento e Dados

Dentro das configurações, escolha a opção “Armazenamento e Dados”. Selecione Gerenciar Armazenamento

Toque em “Gerenciar Armazenamento” para ver uma lista de chats e as mídias trocadas. Escolha as Mídias a Serem Apagadas

Selecione os chats que estão ocupando mais espaço e clique nas mídias (fotos, vídeos, áudios, etc.) que você não precisa mais. Deletar as Mídias

Após escolher as mídias que deseja excluir, toque na opção “Limpar” para apagá-las. Acesse a Lixeira do WhatsApp

Depois de deletar as mídias, elas vão para a lixeira. Para garantir que o espaço seja liberado, volte para “Armazenamento e Dados” e entre na “Lixeira”. Esvazie a Lixeira

Na lixeira, toque em “Esvaziar Lixeira” para remover permanentemente as mídias deletadas e liberar o espaço.

Ao liberar memória, seu aparelho vai funcionar de forma mais rápida e eficiente, além de permitir que você receba novas mensagens no WhatsApp sem interrupções.

Manter a memória do celular limpa é essencial para que o aparelho continue funcionando bem. Quando o espaço de armazenamento está cheio, o desempenho do celular pode cair, tornando-o mais lento e dificultando o uso de aplicativos, como o WhatsApp. Além disso, a falta de espaço pode impedir atualizações importantes do sistema, deixando o celular vulnerável a falhas de segurança.

Portanto, esvaziar a lixeira do WhatsApp regularmente é uma forma simples de melhorar o funcionamento do seu celular. Isso ajuda a manter a memória livre, o que, por sua vez, garante que até outros aplicativos funcionem de maneira eficiente e sem problemas.

