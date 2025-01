Entenda por que MotoGP poderá movimentar até R$ 1 bilhão em Goiânia

Evento será realizado no Autódromo de Goiânia entre os anos de 2026 e 2030

Davi Galvão - 02 de janeiro de 2025

Moto GP será realizado em Goiás entre os anos de 2026 e 2030. (Foto: Divulgação)

A próxima etapa do MotoGP, marcada para março de 2026, deve movimentar entre R$ 800 milhões e R$ 1 bilhão na região metropolitana de Goiânia.

A estimativa foi divulgada pelo governador Ronaldo Caiado (UB). Conforme ele, apenas com ICMS e ISS gerados pelo evento, o Estado e as prefeituras deverão arrecadar cerca de R$ 180 milhões. Ao todo, serão cinco edições realizadas no Autódromo Internacional Ayrton Senna – conforme assinatura de contrato realizado com a empresa espanhola Dorna Sports e a Brasil Motorsport.

Vale destacar que o público do Moto GP vem crescendo a cada ano, com a última edição, sediada na França, batendo recorde de 297.471 ingressos adquiridos.

A expectativa é de que esta movimentação expressiva aqueça o setor turístico da capital e também promova uma maior circulação do comércio local.

Um dos mais impactados deverá ser o setor hoteleiro. De acordo com dados da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis de Goiás (ABIH-GO), Goiânia, em 2012, possui 170 meios de hospedagem em funcionamento, totalizando 18.696 leitos. Para se ter ideia, esse número corresponde a menos de 7% do público que compareceu ao evento francês.

Com essa perspectiva, cidades da região metropolitana como Trindade, Senador Canedo, Aparecida de Goiânia e até Anápolis poderão virar alvo do alto fluxo de turistas e prestadores de serviço que devem movimentar a capital. Airbnb também é uma alternativa para suprir a demanda.

Bares e restaurantes, além de taxistas e motoristas de aplicativo são outros segmentos que tendem a se beneficiar diretamente com o mega evento. De quebra, supermercados, Ceasa e até postos de combustíveis – devem sentir o peso do ronco dos motores e ser impactados ao longo da cadeia.

Novo local

O evento será realizado no Autódromo de Goiânia entre os anos de 2026 e 2030, com o governador garantindo que o espaço será totalmente renovado para atender aos padrões internacionais.

“O autódromo vai ficar maravilhoso para recepcionar a todos com segurança. Vamos promover uma das festas mais bonitas do Brasil”, destacou.

As obras de modernização do Autódromo de Goiânia começarão em janeiro, com investimentos previstos de aproximadamente R$ 100 milhões. Os recursos serão destinados à recuperação da pista, reestruturação da área de boxes e melhorias nas arquibancadas, dentre outras aplicações.

*Colaborou Karina Ribeiro