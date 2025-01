Saiba quem é o goiano que assumiu ministério no Governo Lula

Troca interina ocorre devido às férias de assessor de confiança do Planalto

Paulo Roberto Belém - 02 de janeiro de 2025

Olavo Noleto tem 50 anos (Foto: AgÊncia Brasil)

O goianiense Olavo Noleto, de 50 anos, atualmente Secretário-Executivo de Relações Institucionais da Presidência da República, foi nomeado interinamente como ministro do Governo Lula, assumindo o comando do Ministério das Relações Institucionais.

Noleto ocupará a pasta durante as férias do titular Alexandre Padilha, por um período de 15 dias. Figura conhecida no Partido dos Trabalhadores (PT) em Goiás, ele já desempenhou funções relevantes durante a administração da ex-presidente Dilma Rousseff.

Como ministro interino, Noleto terá a missão de atuar como interlocutor do Planalto junto a diversos entes federativos, coordenando o chamado Conselhão e fortalecendo as relações institucionais com parlamentares, estados e municípios.

Durante o governo Dilma, Olavo Noleto ocupou cargo semelhante ao atual, ligado à Secretaria de Assuntos Federativos. Fora do Governo Federal, ele também exerceu funções na Prefeitura de Goiânia, em Aparecida de Goiânia e na cidade de Maricá (RJ).

Formado em Gestão Pública, Noleto tentou ser eleito deputado federal pelo PT goiano em 2014, mesmo ano em que Dilma Rousseff foi reeleita para a Presidência. Agora, ele assume o ministério com o desafio de manter o diálogo entre o Planalto e diferentes esferas do poder.