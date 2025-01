Últimos dias para mais de 100 mil anapolinos justificarem ausência nas eleições sem pagar multa

Quem se recusar estará sujeito restrições, como impedimento para obter passaporte ou tomar posse em cargos públicos

Davi Galvão - 03 de janeiro de 2025

Urna eletrônica é utilizada nas eleições brasileiras. (Foto: Fábio Pozzebom/Agência Brasil)

Os eleitores que não compareceram ao segundo turno das eleições municipais de 2024 têm até a próxima terça-feira (07) para justificar a ausência, ou estarão sujeitos a multas e perderão diversos direitos.

Apenas em Anápolis foram 100.195 cidadãos que não votaram, o que representa 34,24% do eleitorado, maior índice nas últimas quatro eleições.

Para quem não compareceu às urnas, a justificativa é obrigatória e se aplica aos maiores de 18 anos, exceto aqueles com voto facultativo, como jovens de 16 e 17 anos, pessoas com mais de 70 anos e analfabetos.

Dentre as consequências para quem ainda assim se recusar a comparecer, está a fixação de uma multa de R$ 35,13 imposta pela Justiça Eleitoral, além do impedimento de tirar o passaporte e a carteira de identidade; renovar matrícula em estabelecimento de ensino oficial ou fiscalizado pelo governo; inscrever-se em concurso público e tomar posse em cargo público; receber remuneração em função pública, entre outras restrições.

A ausência pode ser justificada presencialmente em cartórios eleitorais ou online, pelo aplicativo e-Título ou pelo site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No e-Título, o eleitor deve acessar a opção de justificativa, preencher o formulário e acompanhar a análise pela zona eleitoral responsável. Pelo site do TSE, é necessário informar dados pessoais, como número do título eleitoral ou CPF, para realizar o procedimento.