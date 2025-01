Homem é preso após companheira pedir socorro e policiais descobrirem que ele estava foragido

Vítima relatou que marido estava agressivo com ela e com a filha devido a um erro em uma transferência via PIX

Davi Galvão - 04 de janeiro de 2025

Homem foi preso e levado até a Central de Flagrantes. (Foto: Divulgação)

Durante uma discussão familiar em Anápolis neste sábado (04), uma mulher precisou chamar a Polícia Militar (PM) denunciando um comportamento agressivo por parte do companheiro.

Porém, a situação teve uma reviravolta após os militares checarem o suspeito no sistema.

As autoridades foram acionadas pela vítima, que relatava que o marido estava agressivo com ela e com a filha devido a um erro em uma transferência via PIX.

Acontece que, durante a abordagem e a identificação das partes envolvidas, os policiais descobriram que o homem tinha um mandado de prisão preventiva em aberto pelo crime de homicídio (Art. 121 do Código Penal).

Imediatamente, a equipe efetuou a prisão do indivíduo, cumprindo o mandado expedido pela 1ª Vara Criminal de Aparecida de Goiânia. Ele foi levado à Central de Flagrantes de Anápolis, onde foi apresentado à autoridade policial e segue à disposição do Judiciário.