Placa chama atenção de todo mundo que entra em banheiro

Mensagem fixada no banheiro de um estabelecimento comercial chamou a atenção de clientes e funcionários

Magno Oliver - 05 de janeiro de 2025

(Foto: captura de tela / Instagram / Placashistoria)

Existe um ditado na vida do trabalhador brasileiro que é muito verdadeiro e diz o seguinte: “se tem placa, é porque tem história”. Quem viu alguma por aí já sabe o que significa.

Assim, um registro de uma placa com bastante humor e ironia fixado na porta do banheiro de um estabelecimento comercial viralizou nas redes sociais e chamou a atenção dos internautas.

Acontece que o que era para ser um simples mural com um pequeno aviso, acabou se tornando uma cena humorada que ganhou olhares e atenção das pessoas. A placa acabou chamando atenção até mesmo dos funcionários.

Uma placa fixada na entrada de um bar trouxe uma mensagem em tom de ironia e humor para as pessoas que passavam. O recado fixado no banheiro do estabelecimento causou várias reações nos comentários.

Na imagem publicada no Instagram da “@placashistoria”, o aviso aparece em tela grande, com uma frase bem sucinta e direta para os usuários do vaso sanitário.

Assim, o texto da placa trazia um recado direto para as pessoas que urinavam no vaso sanitário, mas chegavam a errar o buraco e mijavam fora do utilitário.

Havia na placa dois tipos de mensagem. A primeira é para se atentar ao símbolo de proibição de mijar fora do assento sanitário. Já a segunda mensagem criticava a falta de capacidade das pessoas em mijar fora do vaso com uma buraco enorme para a atividade.

A mensagem principal era para não errar o buraco do vaso para não ter que mijar fora do assento e causar tristeza no estabelecimento.

Na placa, fixada na porta de entrada dos sanitários, a mensagem dizia:

“Errar um buraco desse tamanho é preocupante…”

Confira a publicação completa da história:

