Vídeo mostra momento em que motociclista bate fortemente contra empilhadeira em Aparecida de Goiânia

Vítima foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada às pressas para o Hugo

Thiago Alonso - 07 de janeiro de 2025

Acidente de trânsito foi registrado por câmeras da região. (Foto: Reprodução)

Câmeras de segurança flagraram o momento em que um motociclista, de 20 anos, sofreu um gravíssimo acidente ao colidir com uma empilhadeira na Avenida Graça Aranha, nesta terça-feira (06), no Jardim Nova Era, em Aparecida de Goiânia.

As imagens foram registradas do aparelho de um posto de combustível que fica próximo ao local, sendo possível ver quando a motocicleta colide com o veículo em um cruzamento com a rua São José.

Com o impacto, uma grande nuvem de fumaça devido à carga da empilhadeira se formou, além de deixar a vítima gravemente ferida.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) se dirigiu ao endereço, constatando que o motociclista havia sofrido traumas no tórax e na cabeça, enquanto perdia muito sangue.

Em gravíssimo estado, a vítima precisou ser encaminhada às pressas para o Hospital Estadual de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (Hugo), em Goiânia.

O motorista da empilhadeira, por sua vez, permaneceu no local do acidente, onde auxiliou nas diligências junto à Polícia Militar (PM), que acompanhou a ocorrência.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que deve dar continuidade aos procedimentos acerca do caso.