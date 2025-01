Conheça os três anapolinos que serão homenageados com a maior honraria do Setor Cultural em Goiás

Artistas da Música, Dança e Artes Visuais terão trajetórias e contribuições certificados não só no cenário da cidade, mas na cultura goiana

Narelly Batista - 08 de janeiro de 2025

Artistas de Anápolis receberão a mais alta honraria do setor cultural de Goiás. (Foto: Divulgação)

No dia 28 de janeiro, o Governo de Goiás concederá a três artistas de Anápolis a mais alta honraria do setor cultural de Goiás, reconhecendo suas trajetórias e contribuições para as artes e a cultura no estado. Conheça:

Muth Lopes (Música) – Medalha de Mérito Cultural 2023

A Medalha de Mérito Cultural 2023 será entregue ao músico Muth Lopes, um dos maiores nomes da música anapolina e goiana. Com uma carreira marcada pela versatilidade e inovação, Lopes se destaca por sua habilidade em misturar ritmos tradicionais e contemporâneos, criando uma sonoridade única que encanta públicos de todas as idades. Sua dedicação à música, além de sua atuação como educador e impulsionador da cena cultural local, fez com que sua obra fosse reconhecida não apenas em Anápolis, mas em todo o estado. Professor da Escola de Música de Anápolis, foi um dos fiéis alunos do Mestre Gamela, fez história pelos bares da cidade e formou gerações de novos músicos.

Valdson Ramos (Artes Visuais) – Diplomas de Destaque Cultural do Ano 2024

Valdson Ramos é natural de Formoso, mas vive e trabalha em Anápolis (GO), com especial atuação na Barranco Galeria, sua mais recente colaboração para o cenário artístico. Ultimamente, o artista dedica-se a elaborar uma poética a partir da investigação sobre o universo da iconografia religiosa no Brasil, se apropriando de símbolos sacros e utilizando elementos como água benta e vinho canônico como matéria dentro de sua produção para tratar de questões próprias a contemporaneidade. Sua produção reflete não só a busca por novas formas de expressão, mas também um olhar crítico sobre questões sociais e culturais, sempre com um forte apelo visual que provoca e instiga o espectador.

Ludmilla Lima (Dança) – Diplomas de Destaque Cultural do Ano 2024

A Dança de Goiás também será representada pelo talento da coreógrafa e bailarina Ludmilla Lima, que receberá o Diploma de Destaque Cultural do Ano 2024. Ludmila é uma figura central na cena de dança de Anápolis e Goiás, sendo responsável por formar e orientar novos talentos e levar a dança goiana a diferentes palcos. Sócia proprietária da Plié Studio de Dança, Ludmilla se especializou em pesquisas que unem o movimento à interpretação de temáticas sociais e culturais, sempre destacando a importância da dança como linguagem universal e meio de expressão.

Aos 32 anos, Ludmila já soma uma série de prêmios e participações em festivais de renome, tanto no Brasil quanto internacionalmente, e tem sido fundamental no desenvolvimento da dança na região Centro-Oeste. Seu trabalho tem sido um ponto de referência para a renovação da cena de dança contemporânea e clássica em Goiás.