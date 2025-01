Seis terminais e 10 estações do Eixo Anhanguera deverão ser reformados e entregues em 2025; saiba quais

Atualmente, já estão em andamento as obras nos terminais Novo Mundo e Praça da Bíblia

Davi Galvão - 08 de janeiro de 2025

Pacote de melhorias totaliza R$ 1,7 bilhão em investimentos. (Foto: Divulgação)

O Governo de Goiás anunciou que planeja reformar, ainda em 2025, dez estações e seis terminais do Eixo Anhanguera, com o intuito de melhorar o transporte coletivo de Goiânia e da Região Metropolitana, dentro do Projeto Nova Rede Metropolitana de Transporte Coletivo (Nova RMTC).

O pacote de melhorias totaliza R$ 1,7 bilhão em investimentos, sendo que, atualmente, já estão em andamento as obras nos terminais Novo Mundo e Praça da Bíblia. Os terminais Dergo, Praça A, Senador Canedo e Padre Pelágio também serão reformados nos próximos meses.

As estações do Eixo que serão reinauguradas incluem Botafogo, Iquego, Anicuns, Vila Morais, HGG, José Hermano, Ruas 7 e 8 (Setor Central), Capuava e Cascavel. Em 2024, nove estações já haviam sido completamente revitalizadas: Anhanguera, Campinas, Hemocentro, Lago das Rosas, Vila Bandeirantes, Rua 20 (Mercado Central), Universitária, Palmito e Jóquei Clube.

Conforme o secretário-geral de Governo, Adriano da Rocha Lima, o novo modelo de transporte público, inspirado em grandes cidades europeias e focado na sustentabilidade, será uma referência tanto nacional quanto internacional. “Nosso objetivo é oferecer um serviço de qualidade que proporcione dignidade ao cidadão”, declarou.

O Projeto Nova RMTC também contempla melhorias nos cerca de 7 mil pontos de ônibus que integram o sistema de transporte da Região Metropolitana. Em 2024, mais de 5 mil pontos foram construídos, reformados ou mantidos, e 1.720 receberam sinalização com placas de identificação.