Pedreiro ensina solução barata e rápida para dar adeus ao reboco na parede

O profissional mostrou um tutorial que não causa quebra quebra, seca rapidinho e deixa um acabamento impecável

Magno Oliver - 11 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de tela / Youtube / Canal WDC Pinturas e efeitos)

Construir ou reformar a casa própria são atividades trabalhosas que demandam tempo, planejamento e dinheiro para organizar tudo como se deve.

No entanto, as ações do tempo, como chuva, sol forte, umidade e o frio, vão enfraquecendo e causando danos graves às paredes das nossas casas. É preciso ter atenção frequente a essa parte que sustenta o nosso lar.

Assim, existem moradias que, por diversos fatores, nem parede com reboco ainda possuem. O dinheiro falta e improvisar ou buscar pareativos é a solução que muitos encontram. É uma dor de cabeça sem fim para quem tem imóvel.

Porém, seus problemas agora acabaram. Um pedreiro bombou nas redes sociais com uma solução caseira e sem precisar mover mundos e fundos para encontrar uma solução para falta de reboco na parede.

Em seu perfil no Instagram @WDCpinturas e efeitos, o pedreiro Denis Bezerra, mostrou um passo a passo para transformar uma parede interna.

O profissional compartilhou um tutorial para te ajudar a cobrir paredes só no tijolo por conta da falta de grana para fazer o reboco completo.

Na gravação, ele explica que a textura é indicada para superfícies secas, não úmidas, como ambientes próximos ao banheiro ou externos.

Em seguida, ele parte para o preparo da massa. O pedreiro mistura textura líquida de algodão, resina e um pouco de água na composição.

Enquanto prepara a massa, ele mostra que o ponto ideal é quando a massa preparada não gruda mais na mão, fica lisinha e consistente.

Feito isso, é só começar a aplicar a massa na parede com a ajuda de uma desempenadeira. O profissional escolheu a cor cinza granito para deixar a parede com uma visão diferente, mais aconchegante. Se preferir, tem outras tonalidades disponíveis também.

Confira o vídeo completo do tutorial do pedreiro:

