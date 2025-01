UFG faz orientações para candidatos que desejam ingressar no ensino superior via SiSU

Inscrições para a seleção terão início da próxima sexta-feira (17) e se estendem até o dia 21

Paulo Roberto Belém - 11 de janeiro de 2025

Reitoria da Universidade Federal de Goiás (UFG). (Foto: Divulgação)

Um total de 4.459 vagas estão disponíveis em cursos da Universidade Federal de Goiás (UFG), via Sistema de Seleção Unificado (SiSU), anunciou a instituição. Prestes a iniciar o processo de busca pelo acesso, a universidade divulgou um passo a passo para tal.

O principal filtro é em relação a seleção, que é feita por meio da nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deve divulgar as notas dos participantes nesta segunda-feira (13).

As inscrições para o SiSU serão realizadas de 17 a 21 de janeiro, momento em que os interessados em estudar na UFG poderão se inscrever para a seleção em um dos 99 cursos de graduação da Universidade que utilizam o sistema como forma de ingresso.

Todas as informações sobre o SiSU na UFG são sempre disponibilizadas pelo site. Confira o termo de adesão da UFG ao SiSU.

A UFG informou que neste ano haverá uma alteração quanto à forma de ingresso de candidatos classificados fora da chamada regular, com o intuito de preencher o máximo possível as vagas ofertadas.

Os candidatos que não forem selecionados pela Chamada Regular do SiSU, que será divulgada dia 26 de janeiro, poderão realizar a manifestação de interesse nas chamadas subsequentes e, a partir dessa listagem, a Universidade irá disponibilizar uma lista de espera.

O que é SiSU?

O SiSU é o sistema informatizado, gerenciado pelo Ministério da Educação (MEC), no qual instituições públicas de ensino superior oferecem vagas para candidatos participantes do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem).

O processo seletivo do Sisu possui uma única etapa de inscrição e ao final do processo, o sistema seleciona automaticamente os candidatos mais bem classificados em cada curso, de acordo com suas notas no Enem e eventuais ponderações.

Após as chamadas regulares do processo seletivo, o Sisu disponibilizará às instituições participantes uma Lista de Espera a ser utilizada prioritariamente para preenchimento das vagas eventualmente não ocupadas.

Para participar da Lista de Espera do Sisu, o candidato deve manifestar o interesse no prazo especificado no cronograma.