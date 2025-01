6 utensílios que se você não tem em casa deve procurar imediatamente

Eles ajudam a economizar tempo e resolvem tarefas domésticas com eficiência

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2025

(Foto: Captura de Tela/YouTube/Shoptime)

Ter uma casa funcional exige o uso de alguns utensílios práticos que tornam o dia a dia ainda mais fácil.

6 utensílios que se você não tem em casa deve procurar imediatamente

1. Espanador pequeno e para longo alcance

Sim, o espanador é um utilitário obrigatório em qualquer lar hoje em dia. Ele ajuda bastante a dar faxina nos lugares de longa e curta distância dos nossos braços. São ótimos para limpeza em lugares altos e móveis com entradas pequenas.

2. Mop para limpar a casa

Depois que inventaram essa maravilha, ninguém consegue mais ficar sem. Eles são leves, flexíveis, ajustáveis a qualquer cômodo de casa e são um auxílio e tanto na hora da limpeza. Assim, os mops se tornaram itens obrigatórios em um lar que se preze.

3. Espátula para pão/ margarina

Esse utensílio é um objeto de muita utilidade e todo mundo deveria ter em casa. Essa espátula tem duas funções: dente serrilhado para cortar pães e espátula para ajudar no manuseio da manteiga no pão. Se trata de um utilitário 2 em 1 que ajuda demais na hora do café da manhã.

4. Conjunto de medidores

Não importa a receita, um conjunto de medidores é sempre essencial para tudo em uma cozinha. Assim, copos e colheres medidoras garantem precisão nas receitas e preparos que você precisar fazer. Eles evitam erros de medidas e são úteis tanto para culinária quanto para medir líquidos ou grãos. Eles salvam qualquer receita de dar errado por questões de medidas.

5. Tesoura multiuso

Quem comanda a cozinha de um lar precisa muito de uma tesoura multiuso como ferramenta de trabalho e operação de receitas e preparos. Assim, uma tesoura multiuso é excelente para cortar embalagens, ervas, folhas e alimentos. Ela é versátil e indispensável para pequenas tarefas do dia a dia na cozinha.

6. Espátula de silicone

Por fim, uma espátula de silicone é item obrigatório dentro de uma cozinha que se preze. Ela é importante para evitar arranhar panelas antiaderentes e facilita ao misturar ou raspar alimentos. É resistente ao calor e muito prática para todo tipo de preparo que você vá fazer.

