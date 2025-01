8 cursos gratuitos de Harvard com legendas em português

Você pode estudar em uma das melhores universidades do mundo totalmente de graça e sem sair de casa

Pedro Ribeiro - 12 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução/Agência Brasil)

A Universidade de Harvard é uma das instituições acadêmicas mais renomadas do mundo, conhecida por sua excelência em educação e pesquisa.

Ter um curso de Harvard no currículo é um diferencial que pode abrir muitas oportunidades profissionais.

O melhor de tudo é que você pode acessar cursos gratuitos e com legendas em português, tornando o aprendizado mais acessível e inclusivo.

Os cursos online de Harvard permitem que você aprenda no seu próprio ritmo. Além de não pagar nada, você também pode fazer de qualquer lugar.

Outra vantagem são as legendas em português que deixam o conteúdo ainda mais acessível.

Confira abaixo uma lista com oito opções de cursos gratuitos:

CS50: Introdução à Ciência da Computação

Este curso é uma introdução abrangente à ciência da computação e à arte da programação. Programação Web do CS50 com Python e JavaScript

O curso continua de onde o outro parou, aprofundando-se no design e na implementação de aplicativos web com Python, JavaScript e SQL. Ciência de Dados: Noções Básicas de R

Focado em introduzir os conceitos básicos da ciência de dados utilizando a linguagem de programação R, este curso é ideal para quem deseja aprender a organizar, analisar e visualizar dados. Introdução à Segurança Cibernética do CS50

Explora os princípios fundamentais da segurança cibernética para públicos técnicos e não técnicos. Introdução à Ciência de Dados com Python

Oferece uma introdução à programação utilizando Python, abordando conceitos básicos sobre Aprendizado de Máquina (ML) e Inteligência Artificial (IA). Introdução à Inteligência Artificial com Python do CS50

Este curso explora os conceitos e algoritmos na base da inteligência artificial moderna, mergulhando nas ideias que dão origem a tecnologias como mecanismos de jogo, reconhecimento de escrita à mão e tradução automática. Princípios, ferramentas estatísticas e computacionais para ciência de dados reproduzíveis

Este curso é realmente para qualquer um que esteja fazendo qualquer pesquisa intensiva de dados. Embora muitos de nós venhamos de uma formação biomédica, este curso é para um amplo público de cientistas de dados. Usando Python para Pesquisa

Neste curso, depois de primeiro revisar os conceitos básicos do Python 3, aprendemos sobre ferramentas comumente usadas em ambientes de pesquisa. Esta versão do curso inclui um novo módulo sobre aprendizagem estatística.

Cursos online como esses permitem que você desenvolva habilidades em áreas de alta demanda no mercado. Com os avanços da tecnologia, muitos profissionais estão adotando o trabalho remoto, que oferece maior flexibilidade e oportunidades ao redor do mundo.

Seja para impulsionar sua carreira ou simplesmente adquirir novos conhecimentos, os cursos gratuitos de Harvard são uma oportunidade imperdível. Aproveite para refletir sobre como essas habilidades podem transformar sua rotina e considerar o trabalho remoto como uma opção para o futuro.

