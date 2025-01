Aluno de Goiás é um dos únicos a tirar nota mil na redação do Enem 2024

Dados do Ministério da Educação mostram que número de notas máximas foi o menor dos últimos dez anos

Augusto Araújo - 13 de janeiro de 2025

(Foto: Marcello Casal JR / Agência Brasil)

As notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 foram divulgadas nesta segunda-feira (13) e, junto com elas, um levantamento do Ministério da Educação (MEC) apontando um número surpreendente: apenas 12 pessoas tiraram nota 1.000 na redação. Dentre elas, está um goiano.

Conforme o estudo, esse estudante seria da rede particular de ensino. Não houve a pontuação máxima entre alunos da rede pública.

Os dados do MEC também revelam que, em Goiás, 86 candidatos (10 do ensino público) tiraram notas entre 980 e 1.000, e outros 1.283 (186 da rede pública) pontuaram entre 950 e 980.

Vale lembrar que o tema da redação do Enem 2024 foi “Desafios para a valorização da herança africana no Brasil”. A nota média entre os alunos foi de 660 no ano passado, contra 645 em 2023.

Apesar dessa melhora na proficiência média dos estudantes, o número de notas 1.000 foi o menor desde 2014, segundo os dados do MEC. Antes deste ano, a menor quantidade tinha sido em 2022, com 18 alunos.

Além disso, dos 12 candidatos que tiraram nota máxima em todo o país, apenas um é de escola pública e os demais são da rede particular.