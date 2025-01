Identificado adolescente de 17 anos morto a tiros em Anápolis

Informações preliminares dão conta de que dois homens encapuzados teriam passado em uma motocicleta, efetuando os disparos e evadindo logo em seguida

Samuel Leão - 14 de janeiro de 2025

Kauã foi vítima de disparos, efetuados por dois homens em uma moto. (Foto: Reprodução)

Morto na noite desta segunda-feira (14), no meio de uma rua do bairro Novo Paraíso, em Anápolis, o adolescente de 17 anos foi identificado como Kauã Henrique Rocha da Silva.

Dois homens encapuzados teriam passado em uma motocicleta, efetuando os disparos e evadindo logo em seguida, tomando rumo desconhecido.

Moradores relataram ter ouvido cerca de seis disparos por volta das 20h. No entanto, o corpo do adolescente só foi localizado após uma aglomeração de pessoas se formar no local.

Testemunhas afirmaram que a vítima não possuía desavenças conhecidas e que era usuária de entorpecentes, mas não há informações sobre possíveis suspeitos ou motivação para o crime.

Equipes de resgate foram acionadas e constataram o óbito do jovem no local. O corpo foi recolhido pelo Instituto Médico Legal (IML), após a realização de perícia pela Polícia Técnico-Científica.

Parentes do adolescente não estavam no local no momento do ocorrido, mas foram posteriormente ouvidos pela polícia. Eles reforçaram que o jovem não tinha histórico de conflitos. O caso foi registrado como homicídio simples e será investigado pelo Grupo de Investigação de Homicídios (GIH) de Anápolis.