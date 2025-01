Helicóptero cai na Grande SP e deixa 2 mortos

Piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pouco antes das 7h, desta sexta-feira (17)

Folhapress - 17 de janeiro de 2025

(Foto: Reprodução)

LUIS EDUARDO DE SOUSA E FRANCISCO LIMA NETO – Um helicóptero caiu em Caieiras, na Grande São Paulo, na noite desta quinta-feira (16), em área de mata fechada. Além do piloto, três pessoas estavam a bordo, sendo um casal e a filha.

O piloto da aeronave foi encontrado consciente e resgatado pouco antes das 7h, desta sexta-feira (17).

A filha do casal, que completa 12 anos nesta sexta, foi localizada pelas equipes de resgate por volta das 7h15. Ela também está bem. A menina e piloto estavam na mata, longe do helicóptero.

Eles receberam os primeiros socorros e foram encaminhados para o Hospital das Clínicas.

As equipes conseguiram acessar os destroços da aeronave e encontraram o empresário André Feldman, 50, e a mulher, Juliana Feldman, 49, porém os dois já estavam mortos, de acordo com a concessionária Autoban.

Os resgates foram feitos por equipes da Defesa Civil, Polícia Militar Rodoviária, Força Aérea Brasileira, e da Autoban.

Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave caiu por volta das 23h28 desta quinta-feira (16), porém só foi encontrada às 6h15 desta sexta, pelo helicóptero Águia da Polícia Militar. A aeronave teria perdido o sinal de GPS por volta das 20h. Chovia no momento do acidente.

O helicóptero da Força Aérea içou os corpos do local do acidente às 9h17, de acordo com a Autoban.

A faixa da direita e acostamento seguem interditadas e há cerca de 4 km de congestionamento no trecho próximo a Caieiras.

Segundo informações dos Bombeiros, o helicóptero decolou do Jaguaré, na zona oeste, e tinha como destino a cidade de Americana –a 141 km de São Paulo, na região de Campinas.

O acidente aconteceu na região do Morro do Tico-Tico.