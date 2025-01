Homem vai ao motel com outras duas pessoas, é largado para pagar a conta e o pior acontece

Cliente ainda teria tentado argumentar e explicado a situação, mas gerente do estabelecimento recusou qualquer acordo

Da Redação - 17 de janeiro de 2025

Caso aconteceu na região de motéis de Aparecida de Goiânia. (Foto: Google Street View)

Após passar a noite no motel com outras duas pessoas, um homem, de 35 anos, teve uma grande surpresa no momento de pagar a conta – quando descobriu que os companheiros o haviam deixado para trás sem desembolsar as suas partes.

O caso aconteceu nesta quinta-feira (16), na região de motéis de Aparecida de Goiânia, e acabou virando caso de polícia após ocasionar um desentendimento entre o cliente e o estabelecimento.

Os três teriam dado entrada no local juntos durante a madrugada, para uma pernoite. Na hora de deixar o motel, entretanto, não teriam saído juntos: os dois acompanhantes do homem foram primeiro.

Quando ele finalmente decidiu sair, acabou se deparando não apenas com a sua parte da conta, mas com o valor total da estadia.

Em uma tentativa de acordo, o cliente teria argumentado não possuir todo a quantia da dívida, pois imaginava que o companheiro a teria quitado, e ainda teria oferecido que ficassem com alguns pertences dele como garantia de que voltaria.

Diante disso, o gerente do estabelecimento recusou a oferta e acionou a Polícia Militar (PM), alegando que o homem se negava a quitar a dívida.

O caso foi registrado como estelionato e deve ser investigado pela Polícia Civil (PC).