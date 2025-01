Motorista morre em acidente e é encontrado cinco dias depois na beira de um precipício

Família tinha denunciado o desaparecimento e buscas eram realizadas desde o último domingo (12)

Thiago Alonso - 17 de janeiro de 2025

Corpo foi encontrado debaixo do veículo. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Após cinco dias desaparecido, o corpo de um homem foi encontrado em decomposição na noite desta quinta-feira (16), na beira de um precipício, na GO-446, próximo ao município de Trombas, região Norte de Goiás.

A vítima foi localizada por um morador da região, que teria estranhado sinais de um acidente na margem da rodovia. Ao se aproximar, ele percebeu que no local havia um corpo já em avançado estado de decomposição, preso debaixo do veículo.

Assim, a testemunha acionou o Corpo de Bombeiros, que se dirigiu ao endereço juntamente com a Polícia Militar (PM) e a Polícia Científica.

No local, bombeiros utilizaram um guincho para retirar o automóvel e, posteriormente, realizaram o resgate do cadáver, que foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

Com a presença das autoridades, foi constatado que a família do motorista havia registrado o desaparecimento no último domingo (12), quando ele saiu de Posse com destino a Iaciara, a 34 km da cidade. Buscas haviam sido realizadas, mas ele não havia sido localizado até então.

Já na cena do ocorrido, investigações preliminares indicaram que o homem teria sido arremessado para fora do carro ao passar pela GO-446. Ainda não se sabe a causa do acidente.

Agora, o caso deve ser encaminhado para a Polícia Civil (PC), que dará continuidade ao inquérito.