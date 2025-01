Adolescente que levava drogas no carro é perseguido e baleado em Anápolis

Às autoridades, vítima afirmou que o responsável foi um criminoso já conhecido por ele

Da Redação - 18 de janeiro de 2025

Jovem foi baleado pelo suspeito. (Foto: Reprodução)

Um adolescente, de 17 anos, foi perseguido e baleado diversas vezes, na madrugada deste sábado (18), no bairro São Lourenço, região Central de Anápolis.

A vítima dirigia um carro pela Rua Padre Manoel da Nóbrega, quando foi surpreendida pelo suposto autor em uma motocicleta preta.

O motorista, então, acelerou o veículo a fim de fugir do suspeito, que começou a disparar contra o automóvel, sendo que três disparos chegaram a atingir o capô e o para-brisa.

Assustado, o adolescente jogou o carro sobre uma calçada e decidiu fugir correndo, momento em que foi alvejado pelo suposto criminoso com tiros nas pernas.

Após o ocorrido, o suspeito fugiu do local, enquanto, com a ajuda de populares, a Polícia Militar (PM) foi acionada, sendo que a vítima ajudou a identificar quem seria o provável autor, um criminoso já conhecido dele.

Logo, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi solicitado, encaminhando o adolescente para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

As autoridades, por sua vez, verificaram o interior do veículo do adolescente — que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) devido à idade —, encontrando dois celulares, sendo um Samsung e um iPhone, além de dinheiro vivo.

Não o bastante, a PM também verificou que dentro do automóvel também se encontravam substâncias que aparentavam ser cocaína e crack, ambas encaminhadas para uma delegacia da Polícia Civil (PC).

Agora, o caso deve ser encaminhado para o setor responsável, que deve abrir um inquérito acerca da ocorrência.