Motorista atinge jovem motociclista próximo a Havan e foge sem prestar socorro

Testemunhas apontaram ainda que, além de fugir da cena, suspeito estaria embriagado

Thiago Alonso - 18 de janeiro de 2025

Vítimas precisaram ser encaminhadas para unidades de saúde da região. (Foto: Reprodução)

Duas pessoas ficaram feridas, após um carro colidir contra uma motocicleta, na madrugada deste sábado (18), no bairro JK Nova Capital, região Leste de Anápolis.

Na ocasião, o veículo teria colidido com o motociclista, de 23 anos, quando passavam por um cruzamento na Avenida JK, em frente à loja da Havan.

Com o impacto, o passageiro, de 22 anos, também foi jogado ao chão, sendo necessário acionar ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros, que realizaram o resgate de ambas as vítimas.

Já na presença dos socorristas, o condutor, que apresentava um corte na região do pescoço, relatou não se lembrar do ocorrido, sendo necessário levá-lo às pressas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana).

O passageiro, por sua vez, não teve maiores ferimentos, sendo encaminhado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vila Esperança, ainda consciente e orientado.

Ao realizar investigações preliminares, testemunhas teriam indicado para a Polícia Militar (PM) — que esteve presente na ocorrência — que o motorista do carro estava embriagado após sair de um estabelecimento.

Apesar disso, o suspeito não foi identificado, uma vez que teria fugido do local sem prestar socorro às vítimas.

Populares, no entanto, souberam descrever como era o automóvel, o que deve auxiliar a Polícia Civil (PC) nas investigações.