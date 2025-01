Érika Hilton faz vídeo para rebater oposição e desmente taxação do Pix

Publicação faz parte de uma reação dos parlamentares da base nas redes sociais para responder a críticas e desinformações

Folhapress - 19 de janeiro de 2025

Erika Hilton. (Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados)

MARIANNA HOLANDA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) – A deputada federal Érika Hilton (PSOL-SP) divulgou um vídeo no sábado (18) para rebater a oposição e desmentir especulações de taxação do Pix.

A publicação faz parte de uma reação dos parlamentares da base nas redes sociais para responder a críticas e desinformações na crise do Pix , que levaram o governo a recuar da norma da Receita Federal que ampliaria a fiscalização sobre transações de pessoas físicas por meio desse tipo de transferência que somassem ao menos R$ 5.000 por mês.

“Estão mentindo para você que trabalha duro nesse país todos os dias por uma vida mais digna. Estão colocando medo em você para se beneficiarem. Estão querendo que você acredite em algo que nunca existiu. O governo Lula nunca defendeu a taxação do Pix”, disse a deputada.

“Muito pelo contrário, quem sempre defendeu a taxação do Pix foi o ex-ministro da economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele sempre falou sobre taxar o Pix. O que o governo Lula propôs era algo que já existe, só que a partir de R$ 5.000”, completou.

A deputada se refere à tentativa de Guedes de criar uma tributação aos moldes da antiga CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) para transações digitais. O tema foi não adiante, contudo.

A parlamentar defende ainda a regulamentação das redes sociais na sua publicação.

“É preciso que as redes sociais não sejam essa terra de ninguém, essa terra sem lei, para que criminosos da extrema-direita não usem você, a sua família, os seus direitos para se promoverem e para promover caos, desordem e desinformação”, disse.

“Nunca se falou sobre taxação do PIX. Essa é mais uma manobra da extrema-direita para usar você, trabalhador precarizado”, afirmou.

A deputada é autora da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que propõe mudar a escala 6×1, na qual o descanso remunerado ocorre apenas aos domingos. O tema ganhou notoriedade pelas redes sociais no fim do ano passado, mas ainda engatinha na Casa.

O vídeo da deputada do PSOL segue o formato de uma publicação feita pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que viralizou na última semana, antes de o governo decidir recuar da norma da Receita Federal.

Érika fala por cerca de cinco minutos, em um fundo sóbrio, com imagens de notícias para embasar o seu discurso. O modelo é parecido com o de Nikolas.

A parlamentar tem 3,5 milhões de seguidores no Instagram, e seu vídeo teve 69 milhões de visualizações na rede, desde sábado. O do deputado do PL, por sua vez, teve 320 milhões de visualizações, desde que foi publicado, há cinco dias. Ele tem 16 milhões de seguidores no Instagram.

Na sua publicação, Nikolas critica a medida da Receita, afirma que o governo “só está pensando em arrecadar, sem te oferecer nada” e fala em “quebra de sigilo mascarado de transparência”. O vídeo registra mais de 200 milhões de visualizações no X, antigo Twitter.