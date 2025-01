Homem é encontrado morto em quarto de motel na companhia de três travestis, em Goiânia

Davi Galvão - 19 de janeiro de 2025

Equipe médica constatou o óbito ainda no local. 9Foto: Reprodução)

Um homem, de 35 anos, foi encontrado morto em um quarto de motel, em Goiânia, após um desentendimento com três travestis que o acompanhavam.

A Polícia Militar (PM) foi acionada por uma das funcionárias do estabelecimento, localizado no bairro Jardim Europa, informando que as suspeitas estavam agressivas e já haviam quebrado uma das portas do local. Ela ainda relatou ouvir gritos vindos do recinto.

De imediato, as autoridades foram até o motel e encontraram a vítima deitada no chão. A equipe deu início aos primeiros socorros e solicitaram apoio médico que, ao chegar, constatou o óbito.

No quarto, também foi localizada uma faca de cozinha, bem como um canivete.

Diante dos fatos, as envolvidas foram encaminhadas até uma delegacia e o caso seguirá sendo investigado pelas autoridades.