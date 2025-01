Empresária de grupo goiano e sobrevivente de queda de avião em Ubatuba é desentubada

Com investimentos em Goiás, Mireylle Fries foi a vítima mais grave do acidente e estava estado crítico desde o ocorrido

Thiago Alonso - 20 de janeiro de 2025

Mireylle Fries está internada no Hospital Sírio-Libanês de São Paulo. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Vítima mais grave do acidente de avião em Ubiratuba (SP), Mireylle Fries, de 41 anos, foi desentubada neste fim de semana e segue se recuperando no Hospital Sírio-Libanês.

À TV Anhanguera, familiares da empresária indicaram que o estado de saúde tem evoluído bem, mas que ela deve continuar tratando os ferimentos após passar por uma cirurgia no abdômen.

Diretora do Grupo Fries — que leva o nome da família gaúcha e tem vários investimentos em Goiás — Mireylle chegou até mesmo a caminhar pelo centro clínico nos últimos dias.

De acordo com a família, devido à melhora no quadro clínico, a expectativa é que a mulher vá para o leito semi-intensivo a qualquer momento.

Além dela, o marido Bruno Almeida Souza, de 48 anos, passou por uma cirurgia no pé e também segue se recuperando. Já os dois filhos do casal, de 4 e 6 anos, que também estavam na aeronave, estão bem e estáveis.

O acidente ocorreu no dia 09 de janeiro, quando o avião em que a família viajava saiu de Mineiros, no Sudoeste de Goiás, e ultrapassou a pista do aeroporto de Ubatuba, explodindo na Praia do Cruzeiro. O piloto Paulo Seguetto, de 55 anos, morreu com o impacto.